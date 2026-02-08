Lisa Vittozzi può far entrare il biathlon italiano nella storia alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Lisa Vittozzi si gioca una grande occasione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo anni di alti e bassi, sembra aver ritrovato la forma giusta e punta a entrare nella storia del biathlon italiano. La stagione olimpica potrebbe essere quella decisiva per lei.

Le due biathlete italiane Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno deciso di puntare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per conquistare la Triple Crown.

Post Race Talk: Lisa Vittozzi dopo la vittoria nella staffetta mista di Nove Mesto

Biathlon, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi alle Olimpiadi 2026 puntano alla Triple Crown. In quattro per entrare nell’EmpireoNel contesto dell’ippica, la Triple Crown è un conseguimento puramente platonico che, cionondimeno, rappresenta la più grande realizzazione per la ... oasport.it

Il ritorno di Lisa Vittozzi, la campionessa del biathlon torna alla vittoria: suo l’inseguimento a HochfilzenLisa Vittozzi come l’araba fenice. Per due volte. La prima, quando ebbe problemi nella gestione del poligono per una stagione intera, e la successiva vinse la Coppa del Mondo generale nel 2024. La ... ilfattoquotidiano.it

OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Le gare di DOMENICA 8 febbraio con gli atleti FVG. - Ore 12.30 Skiathlon maschile di sci di fondo con DAVIDE GRAZ. - Ore 14.05 Staffetta mista di biathlon con LISA VITTOZZI. Forza Plodar! facebook

Lisa Vittozzi compie gli anni e tutto il Friuli Venezia Giulia vuole farle arrivare un abbraccio grandissimo. Tanti auguri di buon compleanno alla nostra campionessa sappadina. #iosonoFriuliVeneziaGiulia x.com