Lisa Vittozzi può far entrare il biathlon italiano nella storia alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Lisa Vittozzi si gioca una grande occasione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo anni di alti e bassi, sembra aver ritrovato la forma giusta e punta a entrare nella storia del biathlon italiano. La stagione olimpica potrebbe essere quella decisiva per lei.
Dopo alti e bassi profondi, nel biathlon Lisa Vittozzi sembra aver trovato un equilibrio proprio nella stagione olimpica. Milano-Cortina può diventare la "sua" Olimpiade.🔗 Leggi su Fanpage.it
Biathlon, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi alle Olimpiadi 2026 puntano alla Triple Crown. In quattro per entrare nell’Empireo
Le due biathlete italiane Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno deciso di puntare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per conquistare la Triple Crown.
Biathlon, Lisa Vittozzi si avvicina alle Olimpiadi 2026 sapendo trattare trionfo e disastro allo stesso modo
Post Race Talk: Lisa Vittozzi dopo la vittoria nella staffetta mista di Nove Mesto
