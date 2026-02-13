Franco Nero stella sulla Walk of Fame per l’attore italiano

Franco Nero, attore italiano celebre in tutto il mondo, ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame durante l’11esima edizione del festival ‘Filming Italy’ a Los Angeles. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio di ieri, con Ana Martinez che ha annunciato ufficialmente il riconoscimento, sottolineando come Nero abbia contribuito a portare il cinema italiano all’estero. Un dettaglio particolare: la stella di Nero si trova vicino a quella di Clint Eastwood, creando un collegamento simbolico tra due grandi interpreti del cinema.

" La Camera di Commercio di Hollywood è orgogliosa di rendere omaggio a Franco Nero, che con la sua straordinaria opera e la sua influenza duratura sul cinema internazionale merita davvero questo riconoscimento" ha affermato.

