Sei spiato dal microfono del telefono che è in funzione di continuo | la funzione da disattivare
Molte app chiedono accesso a microfono e fotocamera, ma pochi utenti sanno davvero cosa stanno accettando. Oggi il nostro smartphone è sempre acceso, sempre connesso, e quasi sempre vicino a noi. Lo usiamo per comunicare, lavorare, orientarci, comprare e controllare qualsiasi cosa. Ma proprio per questo, è anche un punto debole. Tra i rischi più sottovalutati c’è l’accesso costante al microfono, spesso concesso a decine di applicazioni installate sul telefono. La domanda è semplice: quante di queste app hanno davvero bisogno di ascoltarci? Il problema nasce in fase di installazione. Ogni volta che scarichiamo una nuova applicazione, ci viene chiesto se vogliamo concedere determinati permessi, tra cui quello per usare microfono e fotocamera. 🔗 Leggi su Screenworld.it
