Perché il chatbot che ci fa parlare con vip e personaggi famosi ha vietato l'accesso ai minorenni
Character.AI ha bloccato la propria piattaforma ai minorenni dopo scandali e accuse di rischi per la salute mentale: al posto delle chat arrivano le “Stories”, mentre esperti e istituzioni si dividono sul senso del divieto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Va anche ai precari, perché il loro lavoro è “identico” a quello dei colleghi di ruolo: a Roma il giudice del lavoro condanna il Ministero a risarcire una insegnante difesa da Anief con 1.000 euro più accessori https://anief.org/normativa/giurisprudenza/56689-cart - facebook.com Vai su Facebook