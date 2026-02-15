Revenant – Redivivo torna nelle sale!
Revenant – Redivivo torna nelle sale italiane dal 2 al 4 marzo, perché il film festeggia il suo decimo anniversario. La pellicola, vincitrice di tre premi Oscar, sarà proposta in varie sale per permettere ai fan di riscoprirla sul grande schermo. La decisione di riproporla deriva dall’interesse crescente degli spettatori, che potranno rivivere le emozioni del film a distanza di dieci anni.
Dal 2 al 4 marzo, Revenant – Redivivo, il film targato 20th Century Studios e New Regency e vincitore di tre Academy Award, tornerà nelle sale italiane in occasione del suo decimo anniversario. Il film ritornerà al cinema anche nel Regno Unito, in Francia, Germania, Spagna, Australia, Nuova Zelanda e Messico. Revenant – Redivivo, con Leonardo DiCaprio e Tom Hardy, è uscito nelle sale cinematografiche nel 2015 incassando oltre 532 milioni di dollari al botteghino mondiale e vincendo tre premi Oscar: miglior attore (Leonardo DiCaprio), regia (Alejandro G. Iñárritu) e fotografia (Emmanuel Lubezki). 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Revenant – Redivivo torna al cinema | Le date dell’evento speciale in Italia per il decimo anniversario
Cinema, dopo 50 anni torna nelle sale “Qualcuno volò sul nido del cuculo”
Dopo cinquant’anni, il film “Qualcuno volò sul nido del cuculo” di Miloš Forman torna nelle sale italiane dal 12 al 14 gennaio.
REVENANT - REDIVIVO (2015) torna nelle sale italiane per il suo decimo anniversario
Argomenti discussi: ‘Revenant – Redivivo’ torna al cinema per il decimo anniversario; Revenant – Redivivo torna al cinema a marzo per il 10° anniversario; Revenant - Redivivo torna al cinema dal 2 al 4 marzo, con LeonardoDiCaprio e il ferocissimo orso; Revenant – Redivivo torna al cinema | Le date dell’evento speciale in Italia per il decimo anniversario.
Revenant – Redivivo torna nelle sale italiane per il suo decimo anniversarioDal 2 al 4 marzo, Revenant – Redivivo, il film targato 20th Century Studios e New Regency e vincitore di tre Academy Award, tornerà nelle sale italiane in ... ciakmagazine.it
Revenant - Redivivo torna al cinema dal 2 al 4 marzo, con LeonardoDiCaprio e il ferocissimo orsoRevenant - Redivivo di Alejandro G. Iñárritu compie 10 anni e torna in sala dal 2 al 4 marzo. Andiamo alla riscoperta del film che ha fatto vincere l'Oscar a Leonardo DiCaprio e di cui non dimenticher ... comingsoon.it
Torna al cinema dal 2 al 4 marzo "Revenant – Redivivo", il film evento del 2015 diretto da Alejandro G. Iñárritu con Leonardo DiCaprio e Tom Hardy, capifila di un cast ulteriormente arricchito dalle performance di Will Poulter, Domhnall Gleeson, Paul Anderso facebook
Revenant - Redivivo torna nei cinema italiani dal 2 al 4 marzo in occasione del decimo anniversario. x.com