Revenant – Redivivo torna nelle sale italiane dal 2 al 4 marzo, perché il film festeggia il suo decimo anniversario. La pellicola, vincitrice di tre premi Oscar, sarà proposta in varie sale per permettere ai fan di riscoprirla sul grande schermo. La decisione di riproporla deriva dall’interesse crescente degli spettatori, che potranno rivivere le emozioni del film a distanza di dieci anni.

Dal 2 al 4 marzo, Revenant – Redivivo, il film targato 20th Century Studios e New Regency e vincitore di tre Academy Award, tornerà nelle sale italiane in occasione del suo decimo anniversario. Il film ritornerà al cinema anche nel Regno Unito, in Francia, Germania, Spagna, Australia, Nuova Zelanda e Messico. Revenant – Redivivo, con Leonardo DiCaprio e Tom Hardy, è uscito nelle sale cinematografiche nel 2015 incassando oltre 532 milioni di dollari al botteghino mondiale e vincendo tre premi Oscar: miglior attore (Leonardo DiCaprio), regia (Alejandro G. Iñárritu) e fotografia (Emmanuel Lubezki). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

REVENANT - REDIVIVO (2015) torna nelle sale italiane per il suo decimo anniversario

