Frantoio semipogeo di Magliano | un gioiello di archeologia restituito alla fruizione pubblica

Il frantoio semipogeo di Magliano, nel territorio di Carmiano, è stato restaurato e riaperto al pubblico. Questo sito archeologico, dopo anni di abbandono, rappresenta un'importante testimonianza storica e culturale, ora accessibile alla comunità locale e ai visitatori. La riqualificazione permette di valorizzare il patrimonio e promuovere la conoscenza del passato archeologico della zona.

MAGLIANO (Carmiano) – Un gioiello di archeologia che torna a vivere dopo decenni di abbandono e che sarà contenitore culturale per la comunità locale: il frantoio semipogeo di Magliano, nel territorio di Carmiano, viene restituito alla fruizione pubblica.Si tratta di un luogo straordinario.

