Sansepolcro riapre al pubblico l’archivio storico degli Ex Spedali Riuniti

L’archivio storico degli Ex Spedali Riuniti di Sansepolcro ha riaperto al pubblico il 16 febbraio, dopo essere rimasto chiuso per alcuni mesi a causa di interventi di restauro. La riapertura è stata possibile grazie a una stretta collaborazione tra l’Azienda USL Toscana Sud Est, il Comune e la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, con il supporto del Ministero della Cultura. Ora, i cittadini e i ricercatori possono consultare nuovamente le vecchie cartelle e i documenti originali custoditi all’interno dell’edificio.

Da oggi 16 febbraio è tornato consultabile l’archivio degli Ex Spedali Riuniti di Sansepolcro, restituito alla pubblica fruizione grazie alla collaborazione tra Azienda USL Toscana Sud Est, Comune e Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, con il contributo del Ministero della Cultura. Il prezioso fondo documentale, che ricostruisce la storia medico-sanitaria e sociale della Valtiberina dalla metà del XIV secolo fino al 1948, è ora custodito presso la Biblioteca comunale Dionisio Roberti, all’interno di Palazzo Ducci Del Rosso, dove sono stati predisposti spazi idonei ad accogliere oltre 50 metri lineari di documenti. 🔗 Leggi su Lortica.it

