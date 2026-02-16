Residenze Lac | via allo smantellamento del cantiere Tutto ancora fermo per le Famiglie sospese

L’assessore comunale ha deciso di avviare lo smantellamento del cantiere delle Residenze Lac, dopo che il progetto era stato bloccato per motivi legali. Le ruspe sono iniziate a lavorare questa mattina, mentre le famiglie in attesa continuano a vivere nelle case temporanee senza sapere quando potranno tornare nelle loro abitazioni definitive. La decisione è arrivata dopo mesi di attese e di tentativi di trovare una soluzione, ma il cantiere resta ancora fermo e le questioni legali non sono state risolte.

Milano, 16 febbraio 2026 – Un anno e mezzo fa i sigilli, nell'ambito di una delle inchieste che hanno travolto il comparto dell'urbanistica milanese. Ora lo smantellamento di ciò che resta, rimasto fermo da allora e mai più riattivato: un atto che spegne definitivamente le speranze delle decine di famiglie che avevano acquistato un appartamento all'interno delle tre palazzine a Baggio, destinate ora a rimanere per sempre sulla carta. L'addio. Fine corsa, quindi, per il cantiere delle Residenze Lac al Parco delle Cave che è sotto sequestro dal luglio 2024 in seguito all'inchiesta sull'urbanistica: ad annunciare lo smantellamento dell'opera è il comitato delle Famiglie sospese, fondato proprio da due degli acquirenti del piano Residenze Lac, dicendo che è stato loro spiegato che "la decisione non era più rinviabile per gli enormi costi derivanti dal prolungato fermo dei lavori".