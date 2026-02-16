Residenze Lac | via allo smantellamento del cantiere Tutto ancora fermo per le Famiglie sospese

Da ilgiorno.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessore comunale ha deciso di avviare lo smantellamento del cantiere delle Residenze Lac, dopo che il progetto era stato bloccato per motivi legali. Le ruspe sono iniziate a lavorare questa mattina, mentre le famiglie in attesa continuano a vivere nelle case temporanee senza sapere quando potranno tornare nelle loro abitazioni definitive. La decisione è arrivata dopo mesi di attese e di tentativi di trovare una soluzione, ma il cantiere resta ancora fermo e le questioni legali non sono state risolte.

Milano, 16 febbraio 2026 – Un anno e mezzo fa i sigilli, nell’ambito di una delle inchieste che hanno travolto il comparto dell’urbanistica milanese. Ora  lo smantellamento di ciò che resta, rimasto fermo da allora e mai più riattivato: un atto che spegne definitivamente le speranze delle decine di famiglie che avevano acquistato un appartamento all’interno delle tre palazzine a Baggio, destinate ora a rimanere per sempre sulla carta.  L’addio. Fine corsa, quindi, per il cantiere delle Residenze Lac al Parco delle Cave che è sotto sequestro dal luglio 2024 in seguito all'inchiesta sull'urbanistica: ad annunciare lo smantellamento dell’opera è il comitato delle Famiglie sospese, fondato proprio da due degli acquirenti del piano Residenze Lac, dicendo che è stato loro spiegato che "la decisione non era più rinviabile per gli enormi costi derivanti dal prolungato fermo dei lavori". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

residenze lac via allo smantellamento del cantiere tutto ancora fermo per le famiglie sospese
© Ilgiorno.it - Residenze Lac: via allo smantellamento del cantiere. Tutto ancora fermo per le Famiglie sospese

Nexity azzera il valore delle residenze Lac, le torri di via Cancano: “I progetto finirà in perdita”

"Cantiere del campus scolastico. Tutto fermo nonostante i proclami"

Dopo anni di annunci e promesse, il cantiere del nuovo campus scolastico di Tolentino non ha ancora preso avvio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Residenze Lac sotto sequestro, gli acquirenti si muovono: Azioni legali per tutelare l’investimentoMilano – Gli acquirenti delle case nelle Residenze Lac in via Cancano 5, poco distanti dal Parco delle Cave – tre palazzi posti sotto sequestro dopo l’intervento della Procura e della Guardia di ... ilgiorno.it

Residenze Lac, chiuse le indagini: in 36 rischiano il processo. Ci sono anche Giuseppe Marinoni e Alessandro ScandurraMilano, 14 ottobre 2025 – Vivi la natura anche in città. Nel verde di una location esclusiva nasce il nuovo progetto residenziale. Venivano presentate così, sul sito, le Residenze Lac, i tre edifici ... ilgiorno.it