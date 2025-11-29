Nexity azzera il valore delle residenze Lac le torri di via Cancano | I progetto finirà in perdita
Le 3 torri di via Cancano a Milano dovevano essere il fiore all’occhiello in Italia del gruppo immobiliare francese Nexity. Affacciate sul parco delle Cave e con vista sui laghetti che lo costeggiano, avevano attirato tanti clienti già in fase di progettazione. A conti fatti, invece, si stanno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
