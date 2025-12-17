Cantiere del campus scolastico Tutto fermo nonostante i proclami

Dopo anni di annunci e promesse, il cantiere del nuovo campus scolastico di Tolentino non ha ancora preso avvio. Nonostante le dichiarazioni trionfali e le foto di ruspe, i lavori sembrano essere completamente fermi, lasciando in attesa studenti, insegnanti e cittadini.

© Ilrestodelcarlino.it - "Cantiere del campus scolastico. Tutto fermo nonostante i proclami" "Dopo anni di attesa, mesi di proclami, foto di ruspe e annunci trionfali, del cantiere del nuovo polo scolastico di Tolentino non c'è ancora traccia". Il consigliere regionale Leonardo Catena (nella foto) e il consigliere provinciale Narciso Ricotta, entrambi del Partito democratico, depositeranno un'interrogazione alla giunta regionale e al presidente della Provincia di Macerata per chiedere chiarezza immediata sullo stato dei lavori e sulle ragioni dei continui rinvii. "La vicenda parte dal 31 maggio quando il commissario Guido Castelli, davanti agli studenti, aveva annunciato l'avvio dei lavori a settembre – ricordano –.

