report risultati gol e video highlights del quarto turno della fa cup 2025 26

Il Leeds ha vinto contro il Birmingham ai rigori nella FA Cup 202526, perché il portiere Lucas Perri ha parato il tiro di Tommy Doyle e Patrick Roberts ha sbagliato il suo tentativo dal dischetto. La partita si è decisa solo ai rigori, dopo che i Blues hanno colpito un palo nel tempo regolamentare. Nella serie finale, il Leeds ha approfittato delle difficoltà del Birmingham per avanzare al quinto turno della coppa.

2026-02-15 17:02:00 Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull'ottimo sito 101greatgoals: Breve riassunto: il Leeds ha battuto il Birmingham ai rigori in FA Cup, dove Patrick Roberts ha risposto al vantaggio di Lukas Nmecha e i Blues hanno colpito un palo alla fine dei tempi regolamentari Lucas Perri para il rigore di Tommy Doyle e Patrick Roberts tira un tiro dal dischetto sopra la traversa mentre il Leeds United sfrutta la debolezza del Birmingham City ai rigori per raggiungere il quinto turno della FA Cup. Lo spettacolare pareggio dalla lunga distanza dell'ala Roberts ha tolto un colpo alla testa di James Justin per portare meritatamente il Birmingham al livello dell'89esimo minuto al St Andrew's, dove il Leeds era andato in vantaggio grazie al gol di Lukas Nmecha al 49esimo minuto come parte di un display molto migliorato nel secondo tempo.