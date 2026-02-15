Aiden Markram ha deciso la partita con un'ottima prestazione da 86 punti non eliminato contro la Nuova Zelanda, con Marco Jansen che ha conquistato 4 wicket per 40 run, portando il Sud Africa alla vittoria con sette wicket allo stadio Narendra Modi di Ahmedabad.

2026-02-15 03:51:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Aiden Markram ha segnato un 86 imbattuto con 44 palloni e Marco Jansen ha preso 4-40 mentre il Sud Africa ha battuto la Nuova Zelanda con sette wicket nello scontro della Coppa del Mondo ICC T20 2026 allo stadio Narendra Modi di Ahmedabad. Mark Chapman ha segnato 48 su 26 consegne mentre i Black Caps hanno messo a segno 175-7, solo per i Proteas che hanno esteso il loro record perfetto con stile, inclusi 50 su 19 palloni di Markram. Il Sud Africa è ora sul punto di raggiungere la Super 8, mentre la Nuova Zelanda rimane in una posizione forte per avanzare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Rapporto, risultati, punti salienti della Coppa del Mondo ICC T20 2026

#ICC-Men's-T20-World-Cup-2026 || L’Italia ottiene la sua prima vittoria all’ICC Men’s T20 World Cup 2026.

L’Italia di cricket vince anche in Canada e si avvicina alla Coppa del Mondo T20.

