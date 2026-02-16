Federica Brignone ha fatto parlare di sé in tutto il mondo dopo aver vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, causando sorpresa e ammirazione tra gli appassionati di sport. La campionessa italiana ha risposto alle aspettative con una serie di discese perfette, in particolare nel gigante e nel superG, dimostrando di essere la protagonista indiscussa di questa edizione. La stampa internazionale ha scritto di un suo incredibile ritorno, definendola la vera regina delle Olimpiadi e una leggenda dello sci alpino.

Federica Brignone è stata celebrata a ogni latitudine per le imprese confezionate alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove ha conquistato la medaglia d’oro in gigante e in superG, ergendosi a donna dello sci alpino in questa edizione dei Giochi. La stampa estera ha speso splendide parole per la fuoriclasse valdostana, capace di imporsi nell’evento sportivo più importante del quadriennio dove il bruttissimo infortunio di dieci mesi fa. STAMPA ESTERA SU FEDERICA BRIGNONE. L’EQUIPE (Francia): “ Federica Brignone è la regina italiana di queste Olimpiadi. Dopo l’oro nel super-G giovedì scorso, la sciatrice 35enne ha conquistato domenica il suo secondo titolo olimpico nel gigante, meno di undici mesi dopo il grave infortunio alla gamba sinistra “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - “Regina italiana delle Olimpiadi”, “entra nella leggenda”, “stunning comeback”: la stampa estera si scatena su Federica Brignone

Federica Brignone conquista un oro storico nel gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dimostrando ancora una volta la sua eccellenza in pista.

L’Italia conquista un oro storico nella staffetta mista dello short track alle Olimpiadi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.