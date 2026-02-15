Olimpiadi Milano-Cortina Federica Brignone nella leggenda | oro anche ne gigante

Federica Brignone conquista un oro storico nel gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dimostrando ancora una volta la sua eccellenza in pista. La campionessa italiana si aggiudica la medaglia d’oro con una performance impeccabile, portando a casa il risultato dopo aver già vinto il SuperG pochi giorni prima. La sua vittoria si aggiunge a un percorso di successi che ha lasciato il segno nel mondo dello sci alpino.

CORTINA – Capolavoro di Federica Brignone, tre giorni dopo il SuperG, conquista la medaglia d’oro anche nello slalom gigante. Una prova magistrale della valdostana che chiude davanti a Hector e Stjernesund, argento ex aequo. Della Mea quarta a 5 centesimi dalla medaglia, Goggia decima e Zenere 14esima. L’oro di Federica Brignone regala un record storico all’Italia che eguaglia il suo miglior risultato di sempre in una edizione dei Giochi Olimpici Invernali: 20 medaglie, come a Lillehammer 1994. LA GIOIA DI FEDERICA – “Sono senza parole” ha detto la Brignone dopo l’oro in gigante: “Sono talmente senza parole che non riesco a capire cosa ho fatto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Federica Brignone ha vinto l’oro nel superG alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Federica Brignone ha conquistato un oro storico nel gigante di Milano Cortina, portando a casa la medaglia dopo una seconda manche impeccabile.

