L’Italia conquista un oro storico nella staffetta mista dello short track alle Olimpiadi. La squadra italiana ha corso con precisione e determinazione, portando a casa un risultato che farà parlare a lungo. Fontana, protagonista della gara, si avvicina ancora di più alla leggenda. La nazionale azzurra dimostra di essere tra le migliori al mondo in questa disciplina.

L’ Italia riscrive la storia dello short track e lo fa con una gara perfetta nella staffetta mista, diventata ormai uno degli eventi più spettacolari del programma olimpico. Sul ghiaccio arriva un oro olimpico che profuma di capolavoro tecnico e di impresa collettiva. Al centro della scena c’è ancora lei, Arianna Fontana. A 35 anni, la campionessa valtellinese conquista la dodicesima medaglia a cinque cerchi della carriera, avvicinandosi a un primato storico per lo sport italiano, quello detenuto dallo schermidore Edoardo Mangiarotti. Un traguardo che certifica una longevità agonistica fuori dal comune e un peso specifico enorme nelle gare che contano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia regina del ghiaccio: oro nella staffetta mista, Fontana entra ancora di più nella leggenda

Approfondimenti su Italia Regina del Ghiaccio

L’Italia torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina, questa volta con l’oro nella staffetta mista di short track.

L’Italia conquista l’oro nella staffetta di short track a Milano Cortina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Italia Regina del Ghiaccio

Argomenti discussi: Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 10 febbraio; Carolina Kostner: Acrobazie e salti mortali sul ghiaccio? Spaventosi, ma fanno sognare; Arianna Fontana: la regina dello short track pronta a fare la storia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Carolina Kostner è ancora la regina dei ghiacci.

Italia regina del ghiaccio: oro nella staffetta mista, Fontana entra ancora di più nella leggendaL’Italia riscrive la storia dello short track e lo fa con una gara perfetta nella staffetta mista, diventata ormai uno degli eventi più spettacolari del ... thesocialpost.it

Milano-Cortina, l’Italia fa la storia sul ghiaccio: Francia battuta 4-1 ad hockeyEsordio vincente per la nazionale femminile italiana di hockey ghiaccio alle Olimpiadi di Milano-Cortina. In un match del gruppo B, disputato all'Arena Santa Giulia di Milano, le azzurre superano per ... affaritaliani.it

Vi Sbocco un ricordo! Quando nel 2024 la regina del vittimismo Meloni invocava di "Occuparsi di cose serie", anzichè di presunte censure! Povera Italia - facebook.com facebook

Italia regina delle querele temerarie. Per fermarle, risarcimenti e sanzioni x.com