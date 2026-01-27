Contro il bullismo i genitori di Mendico al Nomadincontro | Paolo amava la musica

Il Nomadincontro 2026 a Novellara si focalizza anche sul contrasto al bullismo tra giovani, con iniziative dedicate alla sensibilizzazione e alla prevenzione. L’evento mira a promuovere un ambiente più sicuro e rispettoso, coinvolgendo genitori, insegnanti e studenti. Attraverso momenti di confronto e sensibilizzazione, si intende rafforzare l’attenzione verso il rispetto reciproco e la tutela dei più giovani.

Reggio Emilia, 27 gennaio 2026 – Il Nomadincontro 2026, in programma a Novellara il 14 e 15 febbraio, sarà improntato anche al contrasto al bullismo e alla violenza che troppo spesso si manifesta tra i giovani e i giovanissimi. Lo ha confermato Beppe Carletti durante il tradizionale pranzo-raduno dei fans club di tutta Italia, che si ripete da anni l’ultima domenica di gennaio. Per motivi legati a prescrizioni sulla sicurezza, l’evento non si è svolto alla palestra comunale di San Giovanni di Novellara, come era accaduto nelle ultime edizioni, ma è stato trasferito al salone del bocciodromo di Campagnola, con la presenza di 350 persone dei vari fans club dei Nomadi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su Mendico Nomadincontro

Il Ministero dell’Istruzione ha sospeso la dirigente dell’Istituto Pacinotti di Fondi, in seguito all’ispezione relativa al caso di Paolo Mendico, il quattordicenne morto dopo aver subito bullismo.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha condotto un’indagine sulla morte di Paolo Mendico, il 14enne che si è suicidato il primo giorno di scuola.

Ultime notizie su Mendico Nomadincontro

Argomenti discussi: 'Il rispetto cambia il finale', istituzioni e studenti uniti contro bullismo e cyberbullismo; Al via a Carini progetto contro il bullismo e cyberbullismo; Net4Respect, contro bullismo e cyberbullismo nelle scuole; Gli alunni a lezione di consapevolezza: si parla di bullismo nelle scuole.

