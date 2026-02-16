Reggio Emilia consolida la vetta nel girone bianco mentre il blu resta in equilibrio

Reggio Emilia mantiene la prima posizione nel girone bianco dopo aver vinto la partita di domenica, grazie a un attacco efficace e a una buona difesa. Nel frattempo, il girone blu rimane molto equilibrato: squadre come Trento e Verona si contendono il secondo posto, senza grandi distacchi. I risultati di questa ottava giornata di ritorno hanno ridisegnato la classifica, confermando le ambizioni di alcune squadre e la lotta serrata tra le altre.

esito e posizionamento nelle leghe voley italiane vengono aggiornati con le partite disputate nella oitava giornata di ritorno del girone bianco e nella sesta giornata del girone blu, offrendo un quadro chiaro sull'equilibrio tra le squadre e sugli aggiornamenti della classifica. le gare confermano vittorie interne decisive, rialzi di classifica e distacchi maturati sul campo attraverso incontri denso di equilibrio tra set e momenti chiave. Le recenti competizioni più rilevanti nel volley femminile e maschile hanno evidenziato performance di alto livello,. Una sessione del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallavolo si è svolta a Roma, nella sede di via.