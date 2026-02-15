Pallavolo Reggio Calabria vicina all’A2 | vittoria a Napoli e +2 in classifica nel girone Blu

La squadra di pallavolo di Reggio Calabria ha conquistato una vittoria importante a Napoli, guadagnando due punti in classifica e avvicinandosi alla promozione in Serie A2. La partita si è svolta in un’atmosfera intensa, con i giocatori che hanno dato tutto sul campo per ottenere il risultato. Ora, con due punti di vantaggio nella zona alta del girone Blu, i calabresi puntano a mantenere questa posizione nei prossimi incontri.

Domotek Volley Reggio Calabria Vicina alla Serie A2: +2 in un Girone Blu Infuocato. La Domotek Volley Reggio Calabria è a un passo dalla Serie A2. La vittoria nella 15ª giornata del campionato di Serie A3, Girone Blu, contro Napoli, ha portato i reggini a consolidare la leadership con due punti di vantaggio sulla Castellana Grotte a soli tre giornate dalla conclusione della regular season. Un traguardo storico per la pallavolo calabrese, che si avvicina sempre di più alla promozione diretta. Una Vittoria Cruciale in Trasferta. La trasferta sul campo di Napoli si è rivelata fondamentale per la Domotek Volley.