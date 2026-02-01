Inaugurata a Reggio Calabria la sede di Ambiente Mare Italia

Reggio Calabria ha aperto ufficialmente la sede di Ambiente Mare Italia. L’inaugurazione si è svolta oggi al Circolo Velico della città, con l’obiettivo di rafforzare l’impegno locale per proteggere il mare e le coste. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’associazione e di cittadini interessati alla tutela ambientale. Ora l’associazione potrà lavorare più da vicino con la comunità per difendere gli ecosistemi marini.

Fondamentale il ruolo del Circolo Velico Reggio Calabria che ospiterà l'associazione. A guidare la delegazione reggina è Francesca Rogolino Reggio Calabria rafforza il suo impegno per la tutela del mare e dell'ambiente costiero. Oggi, domenica 1 febbraio, presso il Circolo Velico di Reggio Calabria, si è tenuta l'inaugurazione della sede cittadina di Ambiente Mare Italia (AMI), associazione impegnata nella difesa degli ecosistemi marini e nella promozione della cultura ambientale. Dal 2023, Ambiente Mare Italia collabora con il Comune di Reggio Calabria nell'elaborazione delle politiche ambientali del territorio, essendo entrata a far parte dello Sportello Ambiente dell'Ente.

