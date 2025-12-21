VIDEO| Speranza e comunità | gli auguri di Natale dell’arcivescovo Morrone a Reggio Calabria
Un messaggio di auguri che invita alla riflessione, alla solidarietà e alla fiducia nel futuro: in occasione del Natale, l’arcivescovo metropolita della diocesi di Reggio Calabria-Bova, mons Fortunato Morrone ha rivolto un pensiero alla città e all’intera comunità diocesana, richiamando il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
