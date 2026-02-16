Reggina nel derby il baratro della mediocrità | quinti in Serie D dietro squadrette sconosciute nel

La Reggina ha perso ancora, questa volta nel derby contro il Messina, e si trova ormai a metà classifica in Serie D. La squadra, una volta protagonista in Serie B, fatica a trovare la retta via e si trova dietro squadre sconosciute che militano nella stessa categoria. I tifosi sono delusi e si chiedono come sia potuto succedere un calo così evidente. La partita di ieri ha mostrato una squadra senza mordente, incapace di reagire alle difficoltà del campo.

Reggina, la Serie D come specchio di un declino senza fine: il derby col Messina e l'agonia di un simbolo. La Reggina, squadra storica della Calabria, vive un dramma sportivo senza precedenti. A dieci giornate dalla fine del campionato di Serie D, la società si trova in quinta posizione, alle spalle di compagini provenienti da realtà provinciali e, in alcuni casi, sconosciute al panorama calcistico nazionale. Il pareggio nel derby con il Messina ha acuito una crisi che sembra aver anestetizzato l'animo di una tifoseria storica, assuefatta a un declino che dura da anni. Un derby amaro e una classifica impietosa.