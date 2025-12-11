Conte | È mancata l’energia Abbiamo giocato domenica e abbiamo viaggiato il Benfica aveva giocato venerdì

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha commentato la sconfitta contro il Benfica, evidenziando le difficoltà legate alla stanchezza e ai recenti impegni. Nel corso di un'intervista a Prime Video, ha spiegato come la mancanza di energia abbia influenzato le prestazioni della squadra, sottolineando le differenze tra le condizioni delle due contendenti.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato lacune dichiarazioni a Prime Video dopo la sconfitta contro il Benfica Le parole di Conte. «La partita era dura e difficile su un campo caldo. Veniamo da una serie di partite ogni tre giorni, stanno giocando sempre gli stessi, è normale che qualcosa iniziano ad accusare. Abbiamo giocato la partita di domenica alle 20.45, poi abbiamo dovuto viaggiare, il Benfica invece ha giocato venerdì. Questo dobbiamo metterlo in preventivo, io sapevo che si era speso tanto a livello fisico, ma soprattutto mentale. Non è che abbiamo altre soluzioni se non quella di far recuperare bene i caicliatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it