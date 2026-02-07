Virtus Ivanovic duro dopo il tracollo con l' Olympiacos | Abbiamo giocato solo 10 minuti
La Virtus Bologna perde male sul campo dell’Olympiacos. I greci dominano per tutta la partita, lasciando i bianconeri senza reazione. Ivanovic non risparmia critiche: “Abbiamo giocato solo 10 minuti”. La squadra di casa approfitta della situazione, portando a casa una vittoria netta e senza troppi problemi.
La Virtus Bologna esce ridimensionata dal catino del Pireo. Contro un Olympiacos ferito e affamato di riscatto, i bianconeri reggono solo un quarto prima di sciogliersi sotto i colpi dei giganti greci. Il punteggio finale, 109-77, fotografa impietosamente una serata da dimenticare per la truppa.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
L’amarezza del tecnico: "Niente energia né difesa. Nuovi elementi? A volte è necessario». Ivanovic: "Giocati solo 10 minuti. Poi non c’è più stata partita»
Dusko Ivanovic si sfoga dopo la sconfitta ad Atene.
Il coach: "Falli sciocchi, tanti errori. Segnali di poca attenzione. Tre minuti a Diouf? No comment». Ivanovic non risparmia nessuno: "Giocato da piccola squadra»
Dopo la sconfitta contro il Monaco, Dusko Ivanovic non ha fatto sconti.
