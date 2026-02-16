Referendum sulla giustizia | il Ministero chiede trasparenza all’Anm sui fondi del Comitato per il No
Il Ministero della Giustizia ha chiesto chiarimenti all’Anm sui finanziamenti del Comitato per il No, dopo aver scoperto che oltre 200 mila euro sono stati destinati alla campagna referendaria.
ABBONATI A DAYITALIANEWS La richiesta formale del Ministero della Giustizia. Il Ministero della Giustizia ha inviato una comunicazione ufficiale al presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm), sollevando interrogativi sulla gestione dei finanziamenti legati al referendum sulla giustizia. Nel documento, firmato dal capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi e indirizzato a Cesare Parodi, viene evidenziato un possibile conflitto di interessi tra i magistrati in servizio iscritti all’Anm e i sostenitori privati che avrebbero contribuito economicamente al Comitato per il No. Secondo quanto riportato nella nota, si configurerebbe il rischio che tali contributi possano tradursi in una forma di finanziamento indiretto dell’Anm, circostanza che richiederebbe chiarimenti sotto il profilo della trasparenza istituzionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
