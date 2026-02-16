Referendum il ministero chiede all’Anm i nomi dei finanziatori del Comitato del no Pd | Liste di proscrizione

Il ministero della Giustizia ha richiesto all’Associazione nazionale magistrati (Anm) di fornire i nomi dei finanziatori privati del Comitato per il “no”, dopo aver sospettato che alcune risorse provengano da fonti sconosciute. La richiesta arriva in un momento in cui il dibattito sul referendum si intensifica, e il governo cerca di chiarire le eventuali influenze esterne. Il Partito Democratico ha commentato accusando questa iniziativa di creare “liste di proscrizione” contro chi sostiene il “no”.

Roma, 16 febbraio 2026 – Il ministero della Giustizia chiede all' Associazione nazionale magistrati (Anm) di rendere noti i nomi di eventuali finanziatori privati del Comitato per il "no" al referendum promosso dalla stessa Anm. È quanto si legge in un documento firmato dal capo di Gabinetto, Giusi Bartolozzi, e inviato al presidente Cesare Parodi, in cui viene spiegato che al dicastero è arrivato ''un atto di sindacato ispettivo'' con il quale il deputato di Forza Italia Enrico Costa solleva ''un potenziale conflitto tra magistrati in servizio iscritti all'Anm e privati sostenitori che finirebbero per praticare una forma di finanziamento indiretto dell'Anm''.