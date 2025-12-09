Tifosi del Chieti la Curva Volpi rompe il silenzio | Ora basta

La Curva Volpi del Chieti interviene per rompere il silenzio e rivolgersi ai propri tifosi. Dopo un periodo di immobilismo, i sostenitori organizzati della squadra esprimono la necessità di agire e di sostenere con più determinazione i colori teatini, invitando la tifoseria a unirsi e a far sentire la propria voce.

La tifoseria organizzata del Chieti, la Curva Volpi, rompe il silenzio e lancia un appello deciso ai propri sostenitori: “Siamo stati zitti troppo a lungo”. Con un messaggio carico di passione, gli ultras neroverdi convocano tutti per mercoledì 10 dicembre alle ore 18:30 all’hotel Iacone. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

