Kelsey grammer svela la verità su trump e rompe gli schemi di hollywood
Kelsey Grammer si esprime sulla politica e sulla figura di Donald Trump. Le opinioni dei personaggi pubblici appartenenti al mondo dello spettacolo spesso generano discussioni e riflessioni pubbliche. Tra queste, le dichiarazioni di Kelsey Grammer, noto interprete di Frasier, rappresentano un caso particolare che si distacca dagli schieramenti abituali. L’attore ha espresso il suo punto di vista su Donald Trump, manifestando un sostegno che sorprende molti, considerando il clima di General disapprovazione tra le star di Hollywood. Le dichiarazioni di Kelsey Grammer su Donald Trump. Apprezzamento e riconoscimenti pubblici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
