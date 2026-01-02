Il dibattito sulla riforma della giustizia in Italia si intensifica con il referendum previsto. Il ministro Carlo Nordio ha evidenziato come l’Associazione nazionale magistrati sembri temere il confronto, alimentando le tensioni tra le parti. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica, mentre si cerca di definire un percorso condiviso per migliorare il sistema giudiziario del Paese.

Mentre si attende la data del referendum, il dibattito sulla riforma della giustizia si riaccende di polemiche, con la nuova stoccata del ministro Carlo Nordio, secondo il quale l'Associazione nazionale magistrati "teme il confronto". La consultazione sarà fissata "presumibilmente nella seconda metà di marzo", ribadisce il titolare di via Arenula in un'intervista, e il ritardo nel decidere la data è dovuto "alla novità dell'iniziativa di raccolta di firme di privati cittadini". Quanto all'ipotesi di faccia a faccia televisivo sui temi della riforma: "È l'Anm che ha detto no", chiosa e "se non vengono vuol dire che hanno paura del confronto con me". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum Giustizia, la stoccata di Nordio all'Anm: "Teme il confronto"

Leggi anche: Nordio “Referendum su giustizia dopo metà marzo, Anm teme confronto”

Leggi anche: Referendum, l’Anm apre a confronto tv col ministro Nordio: “Finora con noi non c’è stato dialogo”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Referendum Giustizia, la stoccata di Nordio all'Anm: "Teme il confronto" - Mentre si attende la data del referendum, il dibattito sulla riforma della giustizia si riaccende di polemiche, con la nuova stoccata del ministro ... iltempo.it