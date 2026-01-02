Referendum Giustizia la stoccata di Nordio all' Anm | Teme il confronto
Il dibattito sulla riforma della giustizia in Italia si intensifica con il referendum previsto. Il ministro Carlo Nordio ha evidenziato come l’Associazione nazionale magistrati sembri temere il confronto, alimentando le tensioni tra le parti. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica, mentre si cerca di definire un percorso condiviso per migliorare il sistema giudiziario del Paese.
Mentre si attende la data del referendum, il dibattito sulla riforma della giustizia si riaccende di polemiche, con la nuova stoccata del ministro Carlo Nordio, secondo il quale l'Associazione nazionale magistrati "teme il confronto". La consultazione sarà fissata "presumibilmente nella seconda metà di marzo", ribadisce il titolare di via Arenula in un'intervista, e il ritardo nel decidere la data è dovuto "alla novità dell'iniziativa di raccolta di firme di privati cittadini". Quanto all'ipotesi di faccia a faccia televisivo sui temi della riforma: "È l'Anm che ha detto no", chiosa e "se non vengono vuol dire che hanno paura del confronto con me". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Nordio “Referendum su giustizia dopo metà marzo, Anm teme confronto”
Leggi anche: Referendum, l’Anm apre a confronto tv col ministro Nordio: “Finora con noi non c’è stato dialogo”
Referendum Giustizia, la stoccata di Nordio all'Anm: "Teme il confronto" - Mentre si attende la data del referendum, il dibattito sulla riforma della giustizia si riaccende di polemiche, con la nuova stoccata del ministro ... iltempo.it
Referendum, quasi 200mila firme in 12 giorni contro la riforma Nordio. Conte: “Legge pro-casta, continuiamo così” - Ma i promotori ribadiscono: "Se il governo forzerà per anticipare il voto ricorreremo al Tar" Per il ... ilfattoquotidiano.it
Referendum, Nordio spinge per marzo e «punge» l’Anm - Il guardasigilli torna a sfidare il “sindacato” dei magistrati al confronto pubblico sulla riforma: «Hanno paura». avvenire.it
Prosegue la battaglia sulla data del referendum sulla giustizia. Il governo tira dritto sull'ipotesi delle urne aperte il 22 e 23 marzo, ma le opposizioni protestano. #ANSA - facebook.com facebook
Referendum Giustizia, scontro sul voto degli italiani all’estero: raccolte quasi 150mila firme x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.