Il conflitto d' interessi dei giudici dell' Anm sui finanziamenti al comitato del No

Il coinvolgimento dei giudici dell'ANM nei finanziamenti al comitato del “No” solleva dubbi sul rispetto dell'imparzialità. Quando una sigla di rappresentanza dei magistrati si impegna in attivi contenuti politici, si apre la questione del conflitto di interessi e del possibile superamento dei limiti tra ruolo istituzionale e attivismo. È importante valutare con attenzione gli effetti di tali scelte sulla credibilità delle istituzioni giudiziarie.

Nel momento in cui la sigla di rappresentanza dei magistrati decide di partecipare attivamente a una campagna referendaria, varando addirittura un comitato, il confine tra l'equilibrio richiamato dal ruolo e un attivismo politico tout court rischia di essere superato. Ne derivano aspetti non proprio secondari. È uno stato di cose che Enrico Costa, deputato e responsabile giustizia di Forza Italia, fa emergere in un lungo post social. Si parte dalla circostanza base: «In occasione del referendum sulla separazione delle carriere l'Anm ha promosso ufficialmente la nascita del comitato per il no», denominato "Giusto dire No".

