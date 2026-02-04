Questa mattina a Otto e mezzo su La7, la tensione tra Marco Travaglio e Alessandro Sallusti è salita alle stelle. Il confronto si è acceso quando Travaglio ha accusato Sallusti di aver scritto un grave falso sul suo conto in un articolo, mentre Sallusti ha risposto dicendo di essere stato arrestato a causa di una querela di un magistrato. La discussione si è protratta per diversi minuti, con accuse e repliche che hanno fatto scoppiare il pubblico in studio.

Scintille a Otto e mezzo (La) tra il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e l’ex direttore del Giornale Alessandro Sallusti, portavoce del Comitato per il Sì al referendum costituzionale sulla giustizia. Il tema dello scontro è la riforma Nordio, sulla quale Travaglio osserva: “È strano che quelli che si ritengono vittime dei pm giustizialisti votino tutti Sì, perché così pensano di vendicarsi. C’è un solo condannato di Tangentopoli tra quelli famosi che ha detto che vota No ed è Cirino Pomicino. Secondo me, è il più intelligente e il più sveglio della categoria dei condannati – spiega il direttore del Fatto – perché ha capito che il pm creato dalla riforma Nordio è un pm molto più giustizialista di quanto non vengano accusati di esserlo oggi i pm. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lite Sallusti-Travaglio. “Io arrestato per la querela di un magistrato”. “Sul tuo giornale fu scritto un grave falso”. Su La7

