Referendum scontro toghe-governo Anm | Indipendenza è caposaldo Nordio | Blasfemo dire che vogliamo cancellarla

L’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 si è trasformata in un vero scontro tra il governo e i giudici. La cerimonia, normalmente formale, si è svolta ieri nell’Aula Magna della Cassazione, con il presidente Mattarella presente, ma le parole di Nordio e dell’Anm hanno acceso un acceso confronto. Il ministro della Giustizia ha respinto le accuse di voler cancellare l’indipendenza dei giudici, definendole blasfeme, mentre l’Associazione nazionale magistrati insiste sull’importanza dell’indipendenza come pilastro fondamentale. La tensione tra politica

Roma, 30 gennaio 2026 – Non è stata la solita liturgia istituzionale. L’ inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, svoltasi ieri nell’Aula Magna della Cassazione alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha segnato il punto di massima tensione tra il potere esecutivo e l’ordine giudiziario. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha scelto la platea più solenne per blindare il suo progetto di riforma costituzionale, scagliando un vero e proprio anatema contro i detrattori della separazione delle carriere. L’attacco frontale di Nordio. Il cuore dell’intervento di Nordio è stato un attacco frontale alle critiche che erano appena giunte dalla magistratura, in particolar modo dal primo presidente della Cassazione, Pasquale D’Ascola, che nel suo intervento aveva ricordato come l’indipendenza delle toghe dovesse restare il "caposaldo del sistema, e che autonomia e indipendenza non sono un privilegio ma sono presupposti perché il giudice sia sempre imparziale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Approfondimenti su Cassazione 2026

Il ministro Carlo Nordio difende la sua riforma sulla separazione delle carriere dei giudici, respingendo le accuse di essere mini indipendenza delle toghe.

Durante l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, il ministro Nordio ha preso parola e ha risposto forte al primo Presidente della Corte.

Ultime notizie su Cassazione 2026

Argomenti discussi: Riforma della giustizia, scontro in Cassazione sull’indipendenza della magistratura; Magistratura, tensione in vista del referendum: bufera dopo il post del segretario dell'Anm. Nordio: Offende governo e Parlamento; Referendum Giustizia, su cosa si esprimerà il Tar domani e cosa cambia per il voto sulla riforma Nordio; Referendum sulla Giustizia, il Tar respinge il ricorso del comitato del No: si vota il 22 e 23 marzo.

