Referendum giustizia ministero ad Anm | rendere noti finanziamenti ricevuti da Comitato del No

Il ministero della Giustizia ha deciso di chiedere all’Associazione Nazionale Magistrati di rendere pubblici i finanziamenti ricevuti dal Comitato del No. La richiesta nasce dopo aver scoperto che alcuni magistrati iscritti all’Anm potrebbero aver ricevuto sostegni da cittadini privati, creando un possibile conflitto di interessi. Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto del ministero, ha inviato una lettera al presidente dell’Anm, Cesare Parodi, per chiedere chiarimenti sulla provenienza delle risorse. Nel documento si sottolinea che questa situazione potrebbe favorire un finanziamento indiretto all’associazione. Un esempio concreto riguarda alcuni incontri pubblic

(Adnkronos) – In un documento firmato dal capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, e inviato al presidente dell'Anm Cesare Parodi si solleva ''un potenziale conflitto tra magistrati in servizio iscritti all'Anm e privati sostenitori che finirebbero per praticare una forma di finanziamento indiretto dell'Anm''.

Il ministero della Giustizia ha richiesto all’Anm l’elenco dei donatori del Comitato per il No, dopo aver scoperto che alcune associazioni legate ai magistrati hanno raccolto fondi per sostenere la campagna.

