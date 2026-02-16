Referendum il ministero all’Anm | Rendere noti finanziatori Comitato per il no

Il Ministero della Giustizia ha chiesto all’Associazione nazionale magistrati di pubblicare i nomi dei finanziatori del Comitato per il ‘no’ perché un deputato di Forza Italia, Enrico Costa, aveva sollevato l’argomento in Parlamento. La richiesta nasce dopo che Costa ha messo in dubbio la trasparenza delle risorse impiegate nella campagna referendaria. Il Ministero vuole chiarire chi sostiene finanziariamente questa iniziativa, che ha suscitato molte discussioni tra gli osservatori.

Il Ministero della Giustizia invita l'Associazione nazionale magistrati a rendere noti i finanziatori del Comitato per il 'no' promosso dall'Anm, così da rispondere a un'interrogazione del deputato di Forza Italia Enrico Costa rivolta allo stesso Ministero. La richiesta è contenuta nella lettera – resa nota dal Pd – inviata dal capo di gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi, al presidente dell'Anm Cesare Parodi. "Il parlamentare interrogante riferisce che il segretario generale dell'Anm avrebbe dichiarato che il 'Comitato Giusto dire NO promosso dall'Anm ha raccolto contributi da migliaia di cittadini che hanno aderito liberamente con una donazione volontaria'.