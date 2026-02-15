Carlo Nordio ha definito il sistema del Consiglio Superiore della Magistratura “para-mafioso” a causa di una sua opinione espressa durante un’intervista a Il Mattino. La sua dichiarazione ha scatenato molte polemiche e critiche tra gli altri esponenti politici. Il ministro ha anche commentato il prossimo referendum del 22-23 marzo, suscitando ulteriori discussioni.

Bufera politica sul ministro della Giustizia Carlo Nordio che, intervistato da Il Mattino, ha parlato del prossimo referendum del 22-23 marzo. “Il sorteggio rompe il meccanismo para mafioso delle correnti, questo verminaio correntizio come l’ha definito l’ex procuratore Antimafia Benedetto Roberti poi eletto con il Pd al Parlamento Europeo. Un mercato delle vacche. Lo scandalo Palamara ha mostrato tutto questo: ma hanno messo il coperchio su questo scandalo, 4 o 5 disgraziati costretti alle dimissioni, e poi nulla è cambiato”. Schlein: “Inaccettabile Nordio assimili toghe a mafiosi”. “Questa mattina ci siamo svegliati con un’intervista del ministro Nordio, che assimilava i magistrati ai mafiosi e io credo che sia inaccettabile assimilare i magistrati ai mafiosi, ed è un insulto a quei magistrati che hanno pagato con il costo della vita la lotta e il contrasto alla criminalità organizzata, come Paolo Borsellino, come Giovanni Falcone, come Rosario Livatino, come Rocco Chinnici”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nordio: “Al Csm sistema para-mafioso”. Bufera sul ministro della Giustizia

Carlo Nordio ha accusato duramente il Consiglio superiore della magistratura, definendo il sistema di nomine dei giudici un “meccanismo para-mafioso”.

Una recente polemica coinvolge il segretario generale dell’Anm, Rocco Maruotti, che ha pubblicato un post (poi rimosso) associando l’omicidio a Minneapolis alla riforma della giustizia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.