Nordio | Al Csm sistema para-mafioso Bufera sul ministro della Giustizia
Carlo Nordio ha definito il sistema del Consiglio Superiore della Magistratura “para-mafioso” a causa di una sua opinione espressa durante un’intervista a Il Mattino. La sua dichiarazione ha scatenato molte polemiche e critiche tra gli altri esponenti politici. Il ministro ha anche commentato il prossimo referendum del 22-23 marzo, suscitando ulteriori discussioni.
Bufera politica sul ministro della Giustizia Carlo Nordio che, intervistato da Il Mattino, ha parlato del prossimo referendum del 22-23 marzo. “Il sorteggio rompe il meccanismo para mafioso delle correnti, questo verminaio correntizio come l’ha definito l’ex procuratore Antimafia Benedetto Roberti poi eletto con il Pd al Parlamento Europeo. Un mercato delle vacche. Lo scandalo Palamara ha mostrato tutto questo: ma hanno messo il coperchio su questo scandalo, 4 o 5 disgraziati costretti alle dimissioni, e poi nulla è cambiato”. Schlein: “Inaccettabile Nordio assimili toghe a mafiosi”. “Questa mattina ci siamo svegliati con un’intervista del ministro Nordio, che assimilava i magistrati ai mafiosi e io credo che sia inaccettabile assimilare i magistrati ai mafiosi, ed è un insulto a quei magistrati che hanno pagato con il costo della vita la lotta e il contrasto alla criminalità organizzata, come Paolo Borsellino, come Giovanni Falcone, come Rosario Livatino, come Rocco Chinnici”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Referendum, Nordio attacca: “Al Csm un meccanismo para-mafioso”. Schlein: “Gravissimo, Meloni prenda le distanze”
Carlo Nordio ha accusato duramente il Consiglio superiore della magistratura, definendo il sistema di nomine dei giudici un “meccanismo para-mafioso”.
Bufera sul segretario dell’Anm per il post contro la riforma della giustizia, Nordio: “Disgustoso”
Una recente polemica coinvolge il segretario generale dell’Anm, Rocco Maruotti, che ha pubblicato un post (poi rimosso) associando l’omicidio a Minneapolis alla riforma della giustizia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il No di Cantone alla Riforma Nordio; Nordio: 'Da Csm espressioni contorte su Gratteri, credibilità minima'; Giustizia, una riforma irragionevole; D’Agostino, Giuristi democratici: La riforma Nordio fa parte della torsione autoritaria in atto.
Nordio: Al Csm sistema para-mafioso. Bufera sul ministro della GiustiziaBufera politica sul ministro della Giustizia Carlo Nordio che, intervistato da Il Mattino, ha parlato del prossimo referendum del 22-23 marzo. Il sorteggio ... lapresse.it
Nordio: «Il sorteggio eliminerà il sistema para-mafioso del Csm». Schlein: «Meloni si dissoci»Il Consiglio superiore della magistratura che opera con logiche da sistema «paramafioso». Sono parole forti quelle usate dal ministro della Giustizia Carlo Nordio in un'intervista. E violenta è scoppi ... corriere.it
Le parole contano. Soprattutto quando a pronunciarle è il Ministro della Giustizia. Per mesi Nordio ha ammesso che questa riforma non avrebbe velocizzato i processi. Adesso, improvvisamente, diventa la soluzione per rendere il sistema più efficiente. Il minist facebook
Le ragioni del No. L’Alta Corte: un sistema chiuso e autogiudicante. I rischi concreti della legge Nordio. #ReferendumGiustiziaNO #VotiamoNO #IoVotoNo x.com