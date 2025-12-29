Referendum giustizia governo non ha deciso data per le urne Tajani | Ne riparleremo a gennaio

Il governo italiano non ha ancora stabilito una data per il referendum sulla riforma della separazione delle carriere dei magistrati. Durante il Consiglio dei ministri, non è stata presa alcuna decisione in merito. Tajani ha dichiarato che la questione sarà nuovamente affrontata a gennaio. La consultazione resta quindi in sospeso, con tempi ancora da definire.

(Adnkronos) – Ancora non c'è una data. Il Consiglio dei ministri non ha preso nessuna decisione sul referendum per la riforma della separazione delle carriere dei magistrati. Nella riunione, raccontano alcuni presenti (che è stata molto breve e nel corso della quale è stato approvato il decreto per la proroga degli aiuti all'Ucraina) neanche sarebbe .

