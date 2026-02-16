Referendum giustizia è tutti contro tutti il Ministero chiede all’ANM la lista dei finanziatori del No per il PD è intimidazione

Il Ministero ha chiesto all’ANM di fornire la lista dei finanziatori del fronte del No, una mossa che il Partito Democratico considera una forma di intimidazione. Questa richiesta arriva nel momento in cui il referendum sulla giustizia si avvicina, e le tensioni tra le diverse fazioni aumentano. La richiesta ha suscitato molte reazioni e accese discussioni tra i politici, con il segretario del PD che ha definito l’atto un tentativo di mettere pressione. Nel frattempo, l’atmosfera tra i sostenitori del sì e del no si fa sempre più accesa, alimentando un clima di scontro aperto.

Il clima politico italiano si fa incandescente in vista del referendum sulla separazione delle carriere, previsto per il 22 e 23 marzo 2026. Quello che dovrebbe essere un confronto tecnico sulla struttura della magistratura si è trasformato in uno scontro istituzionale senza esclusione di colpi, che vede contrapposti il Governo, l' Associazione Nazionale Magistrati (ANM) e le opposizioni. La miccia è stata accesa da un'interrogazione del deputato Enrico Costa (Forza Italia), il quale sospetta un legame troppo stretto tra i magistrati in servizio e i privati cittadini che finanziano il comitato "Giusto dire No".