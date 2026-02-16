Referendum gazebo per il Sì a Giugliano | Separare ruoli magistratura scelta civiltà giuridica

A Giugliano, numerosi avvocati hanno allestito un gazebo per sostenere il Sì al referendum, sostenendo che separare i ruoli tra magistratura e altri poteri rafforza la civiltà giuridica. Durante l'iniziativa, gli avvocati hanno spiegato ai cittadini i benefici di questa riforma, distribuendo volantini e rispondendo alle domande dei passanti. In particolare, hanno sottolineato come questa modifica possa rendere più trasparente e giusto il sistema giudiziario locale, coinvolgendo direttamente gli abitanti nel dibattito pubblico.

Un gazebo informativo a sostegno del "Sì" al referendum è stato organizzato dalla camera penale di Napoli Nord a Giugliano, in piazza Gramsci. Durante l'iniziativa, numerosi avvocati hanno incontrato i cittadini per spiegare le ragioni della loro posizione, illustrando i contenuti del quesito referendario e le possibili ricadute sul sistema giudiziario. Secondo i promotori, votare "Sì" rappresenta un passo importante verso una riforma ritenuta necessaria per garantire maggiore equilibrio e tutela dei diritti.