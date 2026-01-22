Il referendum sulla giustizia rappresenta un tema di grande importanza civile, come sottolineato dal senatore Francesco Silvestro di Forza Italia. Durante la conferenza stampa a Napoli, Silvestro ha evidenziato come questa iniziativa costituisca una vera e propria battaglia di civiltà, anticipando un risultato positivo. L'evento ha segnato l'avvio di un impegno convinto a favore di riforme che mirano a migliorare il sistema giudiziario italiano.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Oggi inizia una grande battaglia di civiltà”. Con queste parole il senatore Francesco Silvestro ha aperto l’intervento alla conferenza stampa di Forza Italia svoltasi a Napoli per la presentazione, in Campania, del Comitato regionale per il Sì al referendum sulla giustizia. Secondo l’esponente azzurro, da oggi e fino alla fine di marzo si aprirà una fase di forte mobilitazione sul territorio. “Riteniamo che sia una battaglia di giustizia per tutti i cittadini – ha spiegato Silvestro – una riforma che interessa l’intero Paese e che rappresenta uno dei passaggi più importanti degli ultimi trent’anni”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Referendum sulla giustizia, Silvestro (FI): “Battaglia di civiltà, il Sì avrà grande successo”

Referendum sulla giustizia, si riunisce il comitato per il No: "Una battaglia di democrazia"Il comitato per il No al referendum sulla giustizia si riunisce per promuovere un dibattito pubblico sui temi della riforma Nordio.

Leggi anche: Meloni sulla riforma della Giustizia: “Norme di buon senso, referendum non avrà conseguenze su politica”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Referendum giustizia, Della Vedova: Non regalare alla destra bandiera di riforma giusta e necessaria

Argomenti discussi: Referendum sulla Giustizia, nasce il Comitato Cittadini per il Sì; Riforma della magistratura, Fondazione Mediterranea si interroga sul referendum; REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA: SIENA SOSTENIBILE PER IL NO; Riforma della giustizia, autonomia della magistratura la posta in gioco del referendum.

Spiegazione Referendum sulla Giustizia: cosa prevede, cosa cambia se vince il sì e perché non c'è il quorumReferendum costituzionale confermativo sulla riforma della Giustizia il 22 e il 23 marzo. Cosa succede se vince il sì. Tutto quello che c'è da sapere ... virgilio.it

Alessandro Barbero contro il referendum sulla giustizia, l'esperto calma le acque: Ecco cosa cambierebbe davvero con il SiPer inquadrare la questione sul piano strettamente tecnico e costituzionale, Affaritaliani ha raccolto il parere di Nicola Grasso, ... affaritaliani.it

Telesveva. . Referendum costituzionale sulla Giustizia, anche nella BAT si costituisce il comitato per il NO: inaugurazione ad Andria #andria #attualità #referendum #costituzione #giustizia - facebook.com facebook

Sondaggio Lab21 Referendum Giustizia è trionfo per il Sì (62,8%). x.com