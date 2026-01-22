Referendum sulla giustizia Silvestro FI | Battaglia di civiltà il Sì avrà grande successo
Il referendum sulla giustizia rappresenta un tema di grande importanza civile, come sottolineato dal senatore Francesco Silvestro di Forza Italia. Durante la conferenza stampa a Napoli, Silvestro ha evidenziato come questa iniziativa costituisca una vera e propria battaglia di civiltà, anticipando un risultato positivo. L'evento ha segnato l'avvio di un impegno convinto a favore di riforme che mirano a migliorare il sistema giudiziario italiano.
Tempo di lettura: < 1 minuto “Oggi inizia una grande battaglia di civiltà”. Con queste parole il senatore Francesco Silvestro ha aperto l’intervento alla conferenza stampa di Forza Italia svoltasi a Napoli per la presentazione, in Campania, del Comitato regionale per il Sì al referendum sulla giustizia. Secondo l’esponente azzurro, da oggi e fino alla fine di marzo si aprirà una fase di forte mobilitazione sul territorio. “Riteniamo che sia una battaglia di giustizia per tutti i cittadini – ha spiegato Silvestro – una riforma che interessa l’intero Paese e che rappresenta uno dei passaggi più importanti degli ultimi trent’anni”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
