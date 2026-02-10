Referendum comitato per il si | Separare le carriere non è un dettaglio è una garanzia di equilibrio

In vista del voto sul referendum, il Comitato per il Sì risponde alle critiche sul tema della separazione delle carriere dei magistrati. I sostenitori del Sì sottolineano che questa distinzione non è un dettaglio, ma serve a garantire un equilibrio più stabile nel sistema giudiziario. La discussione si concentra sulle riforme Cartabia e Draghi, che alcuni accusano di aver creato una divisione tra i magistrati. Tuttavia, il Comitato insiste: separare le carriere aiuta a migliorare l’efficacia e l’indipendenza della giustizia.

In vista del referendum sulla giustizia, il Comitato per il Sì interviene per chiarire una delle argomentazioni più utilizzate dai sostenitori del No: la presunta separazione di fatto delle carriere dei magistrati introdotta dalle riforme Cartabia e Draghi. «Si continua a confondere separazione.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Referendum Giustizia Riforma della giustizia. Le ragioni del ‘sì’: "Separare le carriere oggi è una necessità" Ieri mattina, in Cappella Farnese a Palazzo d’Accursio, si è riunita una grande folla per ascoltare le ragioni del sì alla riforma della giustizia. Più che separare le carriere si cambi il modo in cui si fanno i processi Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Referendum per la separazione delle carriere: le voci per il si Ultime notizie su Referendum Giustizia Argomenti discussi: Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Referendum giustizia: le opzioni legali del Comitato promotore per ulteriori ricorsi; Vademecum ANPI per il NO nel referendum sulla giustizia e i materiali del Comitato della società civile; Prima assemblea pubblica del Comitato bolognese Società Civile per il No nel Referendum. Rai, il servizio pubblico che fa campagna per il ‘No’ al referendum sulla giustizia. Chiesti chiarimenti a Giampaolo RossiIl Comitato Giuliano Vassalli chiede di impedire che una trasmissione colpisca in modo malevolo un soggetto impegnato a sostegno del Sì ... ilriformista.it Referendum Giustizia: Comitato Società Civile per il NO lancia la campagna referendariaIl Comitato della Società Civile per il NO nel Referendum costituzionale, lancia la campagna elettorale in tutto il territorio Provinciale, con iniziative ed incontri necessari a sostenere le ragion ... rietinvetrina.it Referendum, Zanon (Comitato per il Sì) riscrive il ruolo del pm: “Imparziale No, solo un accusatore”. Il giurista se la prende con Gratteri e Travaglio. @lianamilella x.com A Potenza prima uscita pubblica dei promotori del “Comitato per il referendum abrogativo sui vitalizi”, norma approvata lo scorso 30 dicembre dall’assise regionale lucana - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.