Svizzera | De Cristofaro Avs ' solidarietà a troupe Rai'
La recente aggressione a Crans Montana ai danni di giornalisti e troupe Rai evidenzia l'importanza della libertà di informazione. La solidarietà espressa da De Cristofaro sottolinea la necessità di garantire il rispetto del lavoro dei professionisti dell'informazione, fondamentale per una società democratica. È essenziale tutelare chi opera nel settore per mantenere un'informazione libera e indipendente.
Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Solidarietà ai giornalisti e alle troupe Rai aggrediti a Crans Montana. Impedire il lavoro degli operatori dell'informazione non è accettabile. Intimidire chi informa significa colpire il diritto dei cittadini ad essere informati. La gravissima tragedia avvenuta non può giustificare aggressioni contro chi svolge il lavoro di informare i cittadini". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, componente della Vigilanza Rai. 🔗 Leggi su Iltempo.it
