Svizzera | De Cristofaro Avs ' solidarietà a troupe Rai'

La recente aggressione a Crans Montana ai danni di giornalisti e troupe Rai evidenzia l'importanza della libertà di informazione. La solidarietà espressa da De Cristofaro sottolinea la necessità di garantire il rispetto del lavoro dei professionisti dell'informazione, fondamentale per una società democratica. È essenziale tutelare chi opera nel settore per mantenere un'informazione libera e indipendente.

