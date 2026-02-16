Referendum costituzionale 2026 | ecco le regole per propaganda e comunicazione politica

La Prefettura di Messina ha diffuso alcune regole chiare sulla propaganda politica per il referendum costituzionale del 2026. La decisione arriva in risposta alle richieste di chiarimento di partiti e movimenti, che vogliono rispettare le norme durante la campagna elettorale. La circolare, firmata dall’Ufficio Elettorale Provinciale, specifica cosa si può e cosa non si può fare per comunicare con i cittadini.

La Prefettura di Messina ha diffuso la circolare ufficiale con le indicazioni su adempimenti e limiti per la campagna referendaria in vista del voto del 22 e 23 marzo Il Servizio Elettorale del Dipartimento Affari Generali comunica che la Prefettura di Messina – Area Seconda, Ufficio Elettorale Provinciale, ha diffuso la circolare prot. n. 16884 del 12 febbraio 2026, relativa al prossimo referendum costituzionale in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo. La campagna referendaria è già iniziata anche a Messina con numerose inziative. Il referendum confermativo (o costituzionale) non richiede un quorum di partecipazione per essere valido: è sufficiente la maggioranza dei voti espressi.🔗 Leggi su Messinatoday.it

