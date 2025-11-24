Bambini nel bosco chiesta al Csm una pratica a tutela dei giudici | La politica fa propaganda sul caso per il referendum

L’ennesima richiesta di pratica a tutela dei magistrati attaccati dalla politica. Questa volta al Consiglio superiore della magistratura arriva il caso dei giudici del Tribunale dei minorenni dell’Aquila, bersagliati dalla destra per la loro decisione di trasferire in comunità i cosiddetti “ bambini nel bosco “, tre minori che vivevano insieme ai genitori in un rudere senza luce, acqua e gas in Abruzzo: con un atto depositato lunedì mattina al Comitato di presidenza, 19 membri togati del Csm (tutti tranne uno) chiedono all’organo di assumere una posizione ufficiale a difesa dei colleghi. Nella richiesta si citano le dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini, che ha parlato di “ un sequestro ” e ha detto di voler parlare personalmente con i giudici, e quelle del ministro della Giustizia Carlo Nordio che ha annunciato “ accertamenti profondi ” (cioè ispezioni) sul caso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

