Referendum | Boccia ' da Nordio sequenza atti incompatibili con ruolo ministro giustizia'

Il nome di Boccia è legato a una denuncia contro Nordio, che si basa su una serie di atti giudicati incompatibili con il suo incarico. La causa risiede nelle decisioni prese dal ministro, che alcuni osservatori considerano inappropriate e che hanno suscitato forti polemiche. Recentemente, Nordio ha firmato atti che, secondo alcuni, compromettono la credibilità del sistema giudiziario e rischiano di minare la fiducia pubblica nella sua gestione.

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Non siamo di fronte a uno scivolone, ma a una sequenza gravissima di comportamenti incompatibili con il ruolo di Ministro della Giustizia". Lo dichiara il capogruppo Pd al Senato, Francesco Boccia. "Nordio ha mentito al Parlamento sul caso Al Masri, venendo meno al dovere di lealtà verso le Camere. Ha poi evocato logiche mafiose parlando dell'autogoverno della magistratura, delegittimando un organo costituzionale e colpendo l'equilibrio tra i poteri dello Stato. Oggi, senza aver mai chiesto scusa, dagli uffici del Ministero parte la richiesta all'Anm dei nominativi dei finanziatori del Comitato per il No".