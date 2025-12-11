Assolto perché il fatto non costituisce reato | cade l’accusa di maltrattamenti contro la madre

Si è concluso con un’assoluzione piena il processo a carico di un uomo di 45 anni, accusato di maltrattamenti aggravati nei confronti della madre. La vicenda si è svolta tra Amorosi e Castel Campagnano, e il giudice ha stabilito che il fatto non costituisce reato, chiudendo così il procedimento giudiziario.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è concluso con un’assoluzione piena il processo a carico di un 45enne originario di Amorosi, ma residente a Castel Campagnano, rinviato a giudizio con l’accusa di maltrattamenti aggravati nei confronti della madre. I fatti contestati risalgono all’ estate dello scorso anno, tra giugno e luglio, e al mese di gennaio, quando, secondo l’accusa, l’uomo avrebbe aggredito la madre diversamente abile dopo aver preteso dei soldi, che sosteneva di aver guadagnato con alcuni lavori e che sarebbero stati trattenuti indebitamente dalla donna. Sulla base delle prime indagini, era stata disposta nei suoi confronti una misura di sicurezza della libertà vigilata, finalizzata a curare un presunto vizio parziale di mente dovuto a una bipolarità di lunga data. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

