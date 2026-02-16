Record in Turchia | Pilota italiano atterra e decolla da treno in corsa sfida alla gravità e alla velocità

Dario Costa, pilota italiano, ha stabilito un record in Turchia atterrando e decollando da un treno in corsa, sfidando le leggi della fisica e la velocità del convoglio. La sua impresa si è svolta su un treno in movimento tra le città di Istanbul e Ankara, dove ha dimostrato grande abilità e coraggio. La scena si è svolta di giorno, attirando l’attenzione di numerosi spettatori lungo la linea ferroviaria.

Un atterraggio da record: il pilota italiano Dario Costa sfida la gravità atterrando su un treno in Turchia. Un'impresa che sfida le leggi della fisica e l'immaginazione si è compiuta in Turchia: il pilota italiano Dario Costa è riuscito ad atterrare e decollare da un treno in movimento, stabilendo un nuovo record mondiale di precisione e abilità nell'aviazione acrobatica. L'audace manovra, soprannominata "Train Landing", ha catturato l'attenzione dei media internazionali e dimostra come il coraggio e la competenza possano spingere i confini del possibile. La preparazione: sincronizzare velocità e sfidare la turbolenza.