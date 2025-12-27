Gli F-35 Usa alla Turchia? “ Possono portare alla guerra” con Israele. Parola di uno dei più noti commentatori politici dello Stato Ebraico, Amit Segal, firma di punta del network che fa riferimento all’emittente Channel 12, che sul prestigioso Wall Street Journal ha firmato un commento durissimo contro Recep Tayyip Erdogan e le ambizioni militari di Ankara, che a suo avviso “ sostiene molti attori malvagi nella regione, sostiene i terroristi e alimenta l’instabilità “. Gli F-35 alla Turchia e la minaccia secondo Israele. L’amministrazione Usa di Donald Trump è in trattativa per possibili vendite di F-35 ad Ankara. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Da Israele l’allarme sugli F-35 alla Turchia: “Possono portare alla guerra”

Leggi anche: Shimon, il ct di Israele: "Pensiamo solo alla partita e a portare felicità al nostro popolo"

Leggi anche: Gli occhi del mondo sulla Striscia, 7 ostaggi consegnati da Hamas alla Croce Rossa. Trump atterrato in Israele: "La guerra è finita"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Trump accetta di vendere caccia F-35 all'Arabia Saudita: Israele manterrà la superiorità militare? - Alla vigilia dell'arrivo del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman Al Sa'ud negli Stati Uniti, Trump ha annunciato che il suo Paese avrebbe accettato la vendita di caccia F- it.euronews.com

Is Saudi-Israeli normalisation over? | Dr. Abdullah Salman Alaoudh

Le nuove norme introdotte da Israele per la registrazione delle organizzazioni non governative internazionali rischiano di avere conseguenze drammatiche sulla popolazione palestinese. A lanciare l’allarme è Medici Senza Frontiere (MSF), che in una nota av - facebook.com facebook

Israele, l'ultimo sondaggio di Maariv mette in allarme Netanyahu: crollano i consensi per il suo partito Likud mentre l’opposizione vola e ormai sfiora la maggioranza x.com