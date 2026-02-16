Dario Costa, pilota italiano di 44 anni, ha compiuto un'impresa incredibile atterrando sopra un treno in corsa a 120 kmh. Ha scelto di sfidare il rischio dopo aver passato mesi ad allenarsi al Red Bull Athlete Performance Centre di Thalgau, concentrandosi su un atterraggio senza visibilità.

Il pilota italiano 44enne Dario Costa si è allenato al Red Bull Athlete Performance Centre di Thalgau per prepararsi a un atterraggio “alla cieca”. La preparazione ha incluso un addestramento specifico di anticipazione tempo–movimento, fondamentale per ridurre l’intervallo psicotecnico ed eseguire avvicinamento, contatto e decollo in un tempo massimo di 50 secondi. Il treno procedeva alla velocità di 120 kmh. Guarda il video dell'impresa!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pilota d'aereo attera sopra un treno in corsa a 120 Km/h! Guarda l'impresa da record

In Thailandia, un incidente ferroviario ha causato almeno 22 decessi e numerosi feriti.

Indonesia, assalto ad un aereo in Papua: morti il pilota e il co-pilota.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.