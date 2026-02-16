Pilota d' aereo attera sopra un treno in corsa a 120 Km h! Guarda l' impresa da record
Dario Costa, pilota italiano di 44 anni, ha compiuto un'impresa incredibile atterrando sopra un treno in corsa a 120 kmh. Ha scelto di sfidare il rischio dopo aver passato mesi ad allenarsi al Red Bull Athlete Performance Centre di Thalgau, concentrandosi su un atterraggio senza visibilità.
Il pilota italiano 44enne Dario Costa si è allenato al Red Bull Athlete Performance Centre di Thalgau per prepararsi a un atterraggio “alla cieca”. La preparazione ha incluso un addestramento specifico di anticipazione tempo–movimento, fondamentale per ridurre l’intervallo psicotecnico ed eseguire avvicinamento, contatto e decollo in un tempo massimo di 50 secondi. Il treno procedeva alla velocità di 120 kmh. Guarda il video dell'impresa!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Thailandia, gru crolla sopra un treno in corsa: almeno 22 morti e decine di feriti – Il video
In Thailandia, un incidente ferroviario ha causato almeno 22 decessi e numerosi feriti.
Indonesia, assalto ad aereo: morti pilota e co-pilota
Indonesia, assalto ad un aereo in Papua: morti il pilota e il co-pilota.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Aereo atterra d'urgenza e finisce in acqua: Tutti salvi; Aereo atterra in strada e investe tre auto nell'ora di punta. La Polizia: Almeno non ha preso i pali della luce; Honda Jet Elite II | l' aereo che atterra da solo in caso di emergenza.
Aereo precipita in mare, pilota resta incastrato sott'acqua: l'incredibile salvataggio ripreso da un drone. «Vivo grazie alla velocità dei soccorsi»Mark Finkelstein, pilota da 17 anni, mentre era in volo è stato costretto a compiere un atterraggio di emergenza in acqua Sventata la morte durante il tragico (e inevitabile) incidente vissuto dal ... leggo.it
Ecco dov'è successo Aereo atterra d'urgenza e finisce in acqua: «Tutti salvi»Paura oggi per le persone a bordo di un aereo partito da Mogadiscio, in Somalia, e costretto pochi minuti dopo il decollo a un atterraggio d'emergenza nello stesso aeroporto. bluewin.ch
Il Drone del Futuro: Un Aereo a Due Posti che Pilota da Solo #gac #cina - facebook.com facebook