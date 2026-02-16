Reale Group ha deciso di comprare l’80% di Lifenet Healthcare, spinta dalla volontà di espandere i servizi digitali nel settore sanitario. La decisione arriva dopo che la compagnia ha notato un aumento della domanda di soluzioni innovative per la gestione delle cure. A partire da questa operazione, nasce un nuovo ecosistema dedicato alla salute, che punta a integrare tecnologia e assistenza medica.

Reale Group annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione, tramite la holding Reale Services S.r.l., di una partecipazione pari all’80% del capitale sociale di Lifenet S.p.A., gruppo italiano attivo nel settore della sanità e dell’erogazione di servizi di diagnosi e cura. L’operazione sarà realizzata attraverso l’acquisto delle quote detenute da Exor N.V. e da Invin S.r.l. e avverrà in accordo con il fondatore e Amministratore Delegato Nicola Bedin che manterrà, attraverso Invin S.r.l., una quota del 20% del capitale, restando alla guida del gruppo. La struttura dell’operazione riflette la volontà delle parti di costruire una partnership industriale di lungo periodo, fondata su una visione condivisa di sviluppo strategico nel settore healthcare, garantendo al contempo continuità di gestione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Reale Group acquisisce l’80% di Lifenet Healthcare: nasce un nuovo Ecosistema per la Salute

