Reale Group acquisisce l’80% di Lifenet Healthcare | nasce un nuovo Ecosistema per la Salute
Reale Group ha deciso di comprare l’80% di Lifenet Healthcare, spinta dalla volontà di espandere i servizi digitali nel settore sanitario. La decisione arriva dopo che la compagnia ha notato un aumento della domanda di soluzioni innovative per la gestione delle cure. A partire da questa operazione, nasce un nuovo ecosistema dedicato alla salute, che punta a integrare tecnologia e assistenza medica.
Reale Group annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione, tramite la holding Reale Services S.r.l., di una partecipazione pari all’80% del capitale sociale di Lifenet S.p.A., gruppo italiano attivo nel settore della sanità e dell’erogazione di servizi di diagnosi e cura. L’operazione sarà realizzata attraverso l’acquisto delle quote detenute da Exor N.V. e da Invin S.r.l. e avverrà in accordo con il fondatore e Amministratore Delegato Nicola Bedin che manterrà, attraverso Invin S.r.l., una quota del 20% del capitale, restando alla guida del gruppo. La struttura dell’operazione riflette la volontà delle parti di costruire una partnership industriale di lungo periodo, fondata su una visione condivisa di sviluppo strategico nel settore healthcare, garantendo al contempo continuità di gestione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Netflix acquisisce Warner Bros per 82,7 miliardi: nasce un nuovo gigante dell’intrattenimento globale
Mediaset acquisisce Radio Norba: nasce il nuovo polo radiofonico del Sud ItaliaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nebius acquisisce Tavily per la ricerca in tempo reale negli agenti AI - Investing.com; Salesforce acquisisce Cimulate: AI intent-based e dati sintetici per potenziare Agentforce Commerce; Aristocrat Leisure acquisisce Gaming Analytics; NatWest Group acquisisce Evelyn Partners per 2,7 miliardi di sterline; azioni in calo - Investing.com.
Reale Group si rafforza nella Salute. Acquisisce l’80% di Lifenet HealthCareReale Group acquisisce, tramite la holding Reale Services, l’80% di Lifenet Healthcare, importante gruppo attivo nel settore della sanità, composto da ... pltv.it
Reale Group: acquisisce 80% di Lifenet Healthcare da Exor e InvinNicola Bedin manterra' 20% e restera' a guida gruppo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 feb - Reale Group ha siglato un accordo vincolante ... ilsole24ore.com
Confini virtuali, protezione reale. Con il Geofencing di DSS Group, trasformi le mappe in strumenti di sicurezza attiva. Definisci aree geografiche protette intorno ai tuoi depositi, cantieri, zone di carico o percorsi autorizzati, e ricevi allarmi automatici istan - facebook.com facebook