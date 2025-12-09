Mediaset acquisisce Radio Norba | nasce il nuovo polo radiofonico del Sud Italia
Mediaset amplia il proprio perimetro d’azione nel mondo radiofonico con l’acquisizione di Radio Norba, storica emittente leader nel Sud Italia e punto di riferimento per la musica e gli eventi sul territorio. L’operazione sancisce un passaggio strategico che consolida la leadership nazionale del Gruppo nel settore radio e apre nuove opportunità nel campo dell’entertainment live. Una nuova fase per RadioMediaset. L’acquisizione avviene attraverso il controllo del capitale di Genetiko, società editrice di Radio Norba e organizzatrice di format musicali di successo come Battiti Live. Il progetto prevede la piena integrazione dell’emittente nella galassia RadioMediaset, che già comprende: Radio 105. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
