Netflix acquisisce Warner Bros per 82,7 miliardi | nasce un nuovo gigante dell’intrattenimento globale

Atomheartmagazine.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un annuncio destinato a cambiare gli equilibri dell’intero settore audiovisivo, Netflix ha confermato l’acquisizione di Warner Bros., comprensiva degli storici studi cinematografici e televisivi, di HBO e HBO Max, per un enterprise value complessivo di 82,7 miliardi di dollari (equity value 72 miliardi). La fusione diventerà effettiva dopo la separazione della divisione Discovery Global, prevista nel Q3 2026, e rappresenta una delle operazioni più imponenti nella storia dell’intrattenimento. L’accordo, composto da una parte in contanti e una in azioni, valorizza ogni titolo WBD 27,75 dollari e punta a un’integrazione che, secondo i vertici delle due aziende, offrirà più scelta per il pubblico, più opportunità per i creativi e maggiore valore per gli azionisti. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

